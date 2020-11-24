В Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в краже

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в совершении кражи.

Неизвестный гражданин похитил туалетную воду и денежные средства из салона автомобиля марки ГАЗ, припаркованного возле дома, расположенного по адресу – улица Сызранская. По предварительным данным, предполагаемый преступник проник в салон автомобиля, открыв дверь нажатием кнопки.

Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в светлую куртку и светлые спортивные штаны.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении предполагаемого преступника, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-77-88, 29-77-60.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф