В Саранске загорелась фура

В Саранске произошло возгорание фуры.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 24 ноября. Неподалеку от автозаправочной станции, расположенной по адресу – улица 2-я Промышленная, загорелась фура. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания фуры в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru