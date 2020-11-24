В Саранске полицейские провели операцию «Путана»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Путана».

В ходе проведения указанного мероприятия стражами порядка за занятие проституцией были привлечены к ответственности 13 гражданок, возраст которых составляет от 19 до 40 лет.

Рассматриваемая операция проводилась в городских банях и саунах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф