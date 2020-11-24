Житель Мордовии угрожал убийством своей падчерице

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал убийством своей падчерице.

Стражами порядка было установлено, что 7 ноября нынешнего года 53-летний житель села Атюрьево поссорился с 21-летней дочерью своей гражданской супруги. В процессе выяснения отношений мужчина ударил девушку рукой по лицу, вследствие чего был причинен ушиб нижней челюсти, а затем стал угрожать ей убийством, держа в руках кухонный нож.

Известно, что в феврале текущего года 52-летний гражданин был приговорен к 60 часам обязательных работ за избиение падчерицы. В мае 2020 года мужчина привлекался к уголовной ответственности за то, что угрожал убийством дочери сожительницы. Тогда дело было прекращено в результате примирения сторон.

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Источник: 13.мвд.рф