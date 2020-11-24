В Большеигнатовском районе горел жилой дом

В Большеигнатовском районе произошло возгорание жилого дома.

Утром 23 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Атяшево. На улице Почтовой загорелся двухквартирный жилой дом. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 110 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru