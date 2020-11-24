В центре Саранска 25 ноября отключат холодную воду

В центральной части Саранска 25 ноября будет приостановлена подача холодного водоснабжения.

По причине переврезки водопровода в районе перекрестка улиц Рабочей и Советской, а также улиц Рабочей и Коммунистической в период с 09:00 25 ноября до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам: в многоквартирных домах по ул. Крупской, д. №№14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, по ул. Советской, д. №№7 и 11, по ул. Рабочей, д. №№5, 6, 8, 10, 13, 15, по ул. Коммунистической, д. №8; в частном секторе по ул. Советской, д. №№14А и 16, по ул. Крупской, д. №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, по ул. Красной, д. № 20.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru