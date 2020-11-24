Житель Саранска сломал нос гражданской жене

В Саранске сотрудники полиции задержали местного жителя, который сломал нос своей гражданской супруге и угрожал ей убийством.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 33-летний житель Саранска распивал спиртные напитки в компании своей гражданской супруги. В ходе попойки между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений горожанин ударил сожительницу кулаком по лицу, сломав ей нос. Затем мужчина стал душить пострадавшую, высказывая в её адрес угрозы убийством. Женщине удалось вырваться из рук сожителя и выбежать из квартиры. От соседей пострадавшая вызвала полицейских.

В отношении 33-летнего горожанина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф