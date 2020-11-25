Артём Здунов поручил улучшить качество теплоснабжения в жилых домах Саранска

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов поручил срочно разобраться с жалобами жителей Саранска на недостаточное теплоснабжение в многоквартирных жилых домах.

Глава республиканского правительства Владимир Сушков и мэр Саранска Пётр Тултаев провели консультации с руководством теплоснабжающей компании «Т Плюс». Были предприняты оперативные меры по улучшению подачи тепла в жилые дома.

Артём Здунов подчеркнул, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации недопустимо создавать дополнительные риски для увеличения числа простудных заболеваний.

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Источник: e-mordovia.ru