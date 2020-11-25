Работник одного из предприятий Саранска подозревается в краже деталей

В Саранске стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении работника предприятия, который подозревается в краже деталей.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 51-летний работник предприятия с разницей в несколько недель похитил из цеха организации четыре металлические детали. Похищенное имущество мужчина прятал во дворе, а по окончании ночной смены вывозил на собственном автомобиле. Гражданин сдал детали в пункт приема металла, выручив за 25-килограммовые запчасти около 1800 рублей.

Общая сумма причиненного предприятию ущерба составила 1,55 млн рублей.

Узнав о стоимости запчастей, подозреваемый отправился в пункт приема металла, чтобы выкупить их обратно и вернуть на предприятие. Но к этому моменту две из четырех деталей уже были направлены на переработку.

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Источник: 13.мвд.рф