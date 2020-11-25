В Мордовии полицейские провели операцию «Арсенал»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Арсенал».

Указанное мероприятие было направлено на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Стражами порядка было выявлено два факта незаконного хранения и изготовления оружия и боеприпасов, возбуждено два уголовных дела. Также было задокументировано четыре административных правонарушения, связанных с оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в отношении четырех лиц составлены административные протоколы.

Всего за период проведения операции было изъято 11 единиц огнестрельного оружия, 153 единицы боеприпасов различного калибра и 800 г пороха.

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Источник: 13.мвд.рф