В Саранске произошел пожар на предприятии

В Саранске произошел пожар на территории одного из местных предприятий.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 24 ноября. На территории ООО «КЗ «Цветлит» загорелся ангар. На место инцидента прибыли 10 единиц техники и 35 пожарных.

Во время пожара обрушилась кровля ангара.

Площадь распространения пламени составила более 600 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru