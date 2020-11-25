Полицейские изъяли марихуану у жителя Ичалковского района

В Ичалковском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.
В сентябре нынешнего года 32-летницй житель указанного района обнаружил поле с дикорастущей коноплей. Мужчина сорвал растения, высушил их в надворной постройке, расположенной рядом с домом, измельчил и сложил в трехлитровые банки.
Общая масса изъятой у гражданина марихуаны составляет 925 г.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф