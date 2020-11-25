В Краснослободском районе сгорели летняя кухня и туалет

В Краснослободском районе произошел пожар, который уничтожил летнюю кухню и туалет.

Днём 24 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Гумны. Возле дома №14, расположенного по адресу – улица Чкалова, загорелись летняя кухня и туалет. Пламя полностью уничтожило постройки на общей площади, составляющей 9 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания летней кухни и туалета устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru