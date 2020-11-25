В Мордовии осужденных готовят к жизни на свободе

Психологами исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии проводятся индивидуальные занятия с целью организации психологического сопровождения осужденных при подготовке к жизни на свободе.

Целями указанных занятий являются коррекция представлений осужденных о себе, формирование гуманистической установки по отношению к другим людям, расширение сферы осознания мотивов преступного поведения, развитие уверенности и адекватной самооценки, повышение эмоциональной устойчивости и самоконтроля, прояснение и формирование жизненных планов осужденных.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности.

Источник: 13.fsin.su