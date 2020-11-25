В Мордовии сотрудники следственного изолятора организовали коллективную сдачу крови

Сотрудники следственного изолятора №1 УФСИН РФ по Мордовии организовали коллективную сдачу крови и её компонентов.

Перед забором материала каждый сотрудник прошел медицинское обследование, включающее в себя проведение лабораторных анализов, в том числе на наличие антител к COVID-19.

Всего в акции приняли участие семь сотрудников, которые в общей сложности сдали более трех литров крови.

Денежную компенсацию, положенную донорам на питание, сотрудники учреждения передали в республиканское отделение общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья».

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su