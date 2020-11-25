В Саранске в ДТП пострадал 47-летний водитель грузовика

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 24 ноября на 187-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 47-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки «ДАФ», в определенный момент движения из-за сложных метеорологических условий потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на дорожное ограждение, а после этого съехало в кювет и опрокинулось.

Водитель грузовика доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф