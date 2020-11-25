В Рузаевском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля

В Рузаевском районе в результате ДТП пострадал 50-летний гражданин.

Происшествие произошло утром 24 ноября на 27-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой и Ковылкино. По предварительной информации, 50-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Ларгус», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, а затем потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось.

Автомобилист самостоятельно обращался за медицинской помощью в больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске в ДТП пострадал 47-летний водитель грузовика.

Источник: гибдд.рф