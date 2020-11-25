В Ромодановском районе был задержан пьяный автомобилист

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, которым управлял пьяный мужчина.

Днём 24 ноября на одном из участков дороги, соединяющей Ромоданово и Ивановку, инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ромодановскому району был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21074 под управлением 30-летнего гражданина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОМВД России по Ромодановскому району.

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Источник: гибдд.рф