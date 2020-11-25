В Темниковском районе на 2023 год запланирована рекультивация свалки

В рамках реализации нацпроекта «Экология» в 2023 году планируется рекультивация свалки на территории деревни Дегтярёво.

В настоящее время ведется подготовка документов для разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы.

Более 40 лет твердые бытовые отходы складировали прямо на рельеф местности на площади 2,46 га и утрамбовывали трактором. Свалка стала представлять собой территорию, являющуюся техногенной системой, что в конечном итоге привело к накоплению большого количества отходов и загрязнению почвы.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru