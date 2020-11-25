Три жителя Саранска обвиняются в организации занятия проституцией

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении участников преступной группы, обвиняемых в организации занятия проституцией и других преступлениях.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с августа 2018 года по июль прошлого года в Саранске три гражданина 21-, 26- и 29-летнего возраста, являясь содержателями многочисленных притонов, организованных ими в арендованных квартирах, систематически предоставляли эти помещения для занятия проституцией.

Кроме того, в занятие проституцией путем угроз и физического насилия обвиняемые вовлекли семь девушек, одна из которых являлась несовершеннолетней. Две потерпевшие были похищены.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru