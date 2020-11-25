В Саранске начальника цеха завода осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении начальника цеха завода, обвиняемого в мошенничестве.

В период с мая по декабрь прошлого года 34-летний главный механик-начальник ремонтно-инструментального цеха ФКП «Саранский механический завод» совместно с техническим директором в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана руководства предприятия совершили хищение денежных средств в размере около 1,5 млн рублей.

Механическим заводом с коммерческой организацией был заключен контракт на ремонт оборудования, но стоимость работ по указанию соучастников была завышена на указанную сумму. В последующем разница в стоимости ремонта металлообрабатывающего оборудования должна была быть передана им. Часть денежных средств ими была распределена по собственному усмотрению, а оставшуюся часть они не успели получить, поскольку было возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело в отношении соучастника начальница цеха находится на завершающей стадии расследования.

Решением суда в отношении 34-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru