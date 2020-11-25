В Мордовии прошла операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

В ходе проведения указанного мероприятия стражами порядка было выявлено 16 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, были задержаны три водителя, повторно управляющих автомобилями в нетрезвом виде. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф