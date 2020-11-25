Руководство Мордовии намерено создать более 900 новых рабочих мест

Руководство Мордовии планирует создать более 900 рабочих мест с конкурентной заработной платой.

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии сообщает, что достижение указанной цели станет возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве.

Создание и сохранение рабочих мест становится главным критерием оценки работы регионального кабинета министров над нацпроектами. Такую цель озвучил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов.

В условиях кризиса большинство компаний республики не допустили снижения объемов производства. Продолжилась реализация инвестиционных проектов на ведущих предприятиях, среди которых «Оптиковолоконные Системы», «Сарансккабель-Оптика», «Эпромет», «Рузово», «МПК «Атяшевский», «Рузхиммаш», «Плайтерра», «Биохимик», «Кабельный завод «Цветлит», «Мир цветов» и многие другие.

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Источник: ntm13.ru