Артём Здунов призвал глав районов Мордовии лично контролировать соблюдение противоэпидемических мер

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов призвал руководителей муниципальных образований лично контролировать исполнение мер по дезинфекции мест массового пребывания граждан и санитарных требований.

Артём Здунов призвал глав муниципальных образований лично проверять, как обрабатываются торговые площадки, автовокзалы, транспорт, места массового пребывания жителей районов, отметив, что сейчас люди с пониманием относятся к необходимости использовать средства индивидуальной защиты и важно, чтобы они не подхватывали вирусы с необработанных поверхностей.

Правительству региона было поручено проконтролировать наличие дезинфицирующих жидкостей в необходимых количествах для проведения указанных работ.

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Источник: e-mordovia.ru