В Мордовии реализуется проект «Здравоохранение»

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в этом году велось дооснащение площадок на базах Мордовского республиканского центра повышения квалификации специалистов здравоохранения и Саранского медицинского колледжа специальным оборудованием.

Дооснащение необходимо для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием. Создается инфраструктура для отработки практикующими врачами навыков в рамках непрерывного повышения квалификации.

Кроме того, проект предполагает организацию дополнительной подготовки квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения.

По причине сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции дополнительная подготовка квалифицированных медицинских работников была вынужденно перенесена.

Читайте также о том, что в Мордовии ограничительные меры для лиц старше 65 лет дали положительный результат.

Источник: e-mordovia.ru