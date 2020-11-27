В Мордовии реализуется проект «Здравоохранение»

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в этом году велось дооснащение площадок на базах Мордовского республиканского центра повышения квалификации специалистов здравоохранения и Саранского медицинского колледжа специальным оборудованием.
Дооснащение необходимо для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием. Создается инфраструктура для отработки практикующими врачами навыков в рамках непрерывного повышения квалификации.
Кроме того, проект предполагает организацию дополнительной подготовки квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения.
По причине сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции дополнительная подготовка квалифицированных медицинских работников была вынужденно перенесена.
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Источник: e-mordovia.ru