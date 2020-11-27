В Мордовии полицейские провели четвертый этап операции «Условник»

В МВД по Мордовии подвели итоги проведения четвертого этапа комплексной оперативно-профилактической операции под названием «Условник».

Было проверено 2188 лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, в том числе девять несовершеннолетних.

Было зафиксировано 50 нарушений условий отбытия наказаний лицами, осужденными без изоляции от общества.

В филиалы уголовно-исполнительных инспекций было доставлено 12 подучетных, уклоняющихся от явки на регистрацию.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф