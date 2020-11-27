Жителя Теньгушевского района осудили за кражу

В Теньгушевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже из частного дома.

В сентябре текущего года 59-летний житель села Дудниково, зная, что его соседи уехали в город, перелез через забор в их двор, зашел в дом, откуда похитил мужские рубашки и куртки, а также денежные средства в сумме 13 тыс. рублей. Часть похищенной одежды преступник принес домой и повесил в шкаф, часть спрятал в зарослях травы недалеко от места проживания, предполагая в дальнейшем также оставить себе. Общая сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

Преступник полностью возместил ущерб.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф