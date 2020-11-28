В Большеберезниковском районе сгорела баня

В Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 27 ноября. На территории села Петровка произошло возгорание бани. Вспыхнула постройка, расположенная на улице Петровской. Пламя полностью уничтожило баню на площади, составляющей 9 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru