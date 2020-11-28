Житель Саранска фиктивно прописал в своем доме двух человек

В Саранске местный житель фиктивно прописал в своем доме двух человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июне и октябре нынешнего года 67-летний житель Саранска фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме двух граждан России 1990 и 1999 годов рождения, которые фактически проживают по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос по возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф