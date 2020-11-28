В Лямбирском районе горел мусор

В Лямбирском районе произошло возгорание мусора.

Днём 27 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Суркино. Возле дома №1а, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелся мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 2 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru