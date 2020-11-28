Житель Ромодановского района пойдет под суд за нанесение побоев гражданской жене

В Ромодановском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который нанес побои своей гражданской супруге.

Стражами порядка было установлено, что 40-летний житель указанного района в начале октября нынешнего года стал уговаривать свою гражданскую жену окончательно переехать к нему. Женщина жила на два дома. Большую часть времени она проводила в доме сожителя, но ночевала у своего отца, где также проживает её малолетняя дочь. На уговоры мужчины переехать к нему женщина ответила отказом. Разозлившись из-за негативного ответа, обвиняемый ударил сожительницу лбом по голове.

Свою вину мужчина не отрицает, но заявляет, что случившееся произошло исключительно из-за поведения его гражданской супруги.

В скором времени житель Ромодановского района предстанет перед судом.

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Источник: 13.мвд.рф