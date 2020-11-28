Жительница Саранска предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты знакомого

В Саранске предстанет перед судом местная жительница, которая обвиняется в краже денежных средств с банковской карты своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце октября нынешнего года 42-летняя жительница Саранска возле подъезда многоквартирного жилого дома встретила знакомого, который распивал спиртные напитки в компании приятеля. Мужчины предложили женщине присоединиться к застолью. Последняя ответила согласием. Попойка продолжилась в квартире одного из мужчин. Когда спиртное закончилось, женщина и её знакомый отправились в магазин за добавкой. Будучи сильно пьяным, мужчина попросил обвиняемую набрать пин-код его банковской карты, поскольку ему это действие в тогдашнем состоянии оказалось не по силам. Вернувшись в квартиру, участники застолья продолжили выпивать. Когда знакомый женщины вышел из комнаты, она похитила из его куртки банковскую карту, а после этого поспешила покинуть жилье.

Помня пин-код от украденной банковской карты, обвиняемая сняла в нескольких банкоматах 150 тыс. рублей, после чего лимит на данное действие был исчерпан. Затем женщина перечислила часть денег своему сожителю. Оставшиеся денежные средства гражданка потратила на покупку продуктов.

Известно, что в 2010 году женщина была приговорена к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф