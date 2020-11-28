В Мордовии 42-летний мужчина и 47-летняя женщина стали жертвами интернет-мошенников

В Мордовии местные жители стали жертвами интернет-мошенников.

Некоторое время назад 47-летняя жительница Краснослободского района на одном из сайтов опубликовала объявление о продаже частного дома. С женщиной связалась неизвестная гражданка, которая заявила о намерении приобрести недвижимость и готовности перечислить предоплату. Пострадавшая продиктовала незнакомке номер своей банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. Мошенница, получив упомянутую информацию, оформила на жительницу Краснослободского района кредит на сумму 120 тыс. рублей. Когда пострадавшей были переведены на счет эти деньги, незнакомка заявила, что перечислила предоплату. Затем мошенница перезвонила и заявила, что передумала покупать дом, вследствие чего попросила вернуть обратно денежные средства. Пострадавшая перечислила деньги. Спустя два месяца женщина узнала, что стала жертвой мошенницы. Пострадавшей позвонили из банка по поводу внесения платежа за кредит.

Также жертвой интернет-мошенника стал 42-летний житель Саранска. Мужчина на одной из сайтов обнаружил объявление о продаже стиральной машины. Горожанин связался с продавцом. Последний предложил ему забрать в качестве подарка ещё и диван. Жителя Саранска данное предложение обрадовало. В итоге пострадавший перечислил мошеннику 12 тыс. рублей, но ни дивана, ни стиральной машины не получил. Продавец перестал выходить на связь.

Стражи порядка возбудили уголовные дела по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф