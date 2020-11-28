Житель Саранска, ударивший и оскорбивший полицейского, один год проведет в тюрьме

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 58-летнего местного жителя, который ударил и оскорбил полицейского.

Вечером 15 июля нынешнего года в посёлке Николаевка 58-летний гражданин, находясь в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Кооперативная, отказавшись выполнять законные требования участкового уполномоченного полиции, ударил его два раза кулаком по телу, а также обругал.

В конце сентября решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении 58-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

Сторона защиты, намереваясь изменить указанный приговор, обратилась в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

Также читайте о том, что в Мордовии 42-летний мужчина и 47-летняя женщина стали жертвами интернет-мошенников.

Источник: epp.genproc.gov.ru