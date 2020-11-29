В прокуратуре Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии

В прокуратуре Мордовии под председательством и. о. прокурора республики Леонида Перескокова в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание коллегии ведомства, на котором был рассмотрен вопрос о состоянии прокурорского надзора за законностью муниципальных нормативных правовых актов и эффективности участия в правотворческой деятельности органов местного самоуправления.

Было отмечено, что в результате принятых в 2019-2020 годах организационных мер удалось повысить эффективность данной работы. Основное внимание уделялось принятию превентивных мер. В текущем году было изучено около 5 тыс. проектов муниципальных актов, что составляет 95% от их общего числа. На стадии изучения было предотвращено принятие 919 муниципальных правовых актов, содержащих незаконные положения или факторы, способствующие коррупции.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru