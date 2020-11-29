Житель Мордовии, обвиняемый в приобретении и хранении наркотиков, отправится в тюрьму

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении местного жителя, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков.

В начале октября прошлого года 21-летний житель Ковылкино, находясь в Саранске, приобрел наркотики массой более 2 г. Запрещенное вещество молодой человек стал хранить по месту своего проживания. В декабре полицейские изъяли наркотики у гражданина.

В конце августа нынешнего года Ковылкинский районный суд приговорил парня к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанное постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала решение районного суда законным и обоснованным.

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Источник: epp.genproc.gov.ru