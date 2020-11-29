Прокуратура Лямбирского района выявила нарушения трудового законодательства

Прокуратурой Лямбирского района уделяется повышенное внимание надзору за исполнением трудового законодательства.

В ходе мониторинга была получена информация о нарушении трудовых прав граждан в ООО «Формула окон» и ООО «Астром».

Было установлено, что фактические сроки выплаты заработной платы ООО «Формула окон» не соответствуют срокам, установленным правилами внутреннего трудового распорядка общества и трудовым законодательством.

Оплата отпусков работникам ООО «Астром» и ООО «Формула окон» производится позднее, чем за три дня до его начала, выплата расчета при увольнении производится позднее дня увольнения, а компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, оплату отпусков и выплату расчетов при увольнении не начисляется и не выплачивается.

Были выявлены и иные нарушения трудового законодательства.

Директорам обществ прокурором района были внесены представления об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, в отношении руководителей предприятий были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: epp.genproc.gov.ru