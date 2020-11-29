Администрация Большеберезниковского района после вмешательства прокуратуры погасила задолженность

В Большеберезниковском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность перед предпринимателями.

Была проведена проверка по поступившим на личном приеме руководства прокуратуры республики обращениям индивидуального предпринимателя Токаревой Л.И. и председателя СППК «Березниковский» о несвоевременной оплате администрацией Большеберезниковского района исполненных муниципальных контрактов на общую сумму более 100 тыс. рублей.

Главе районной администрации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого образовавшаяся задолженность перед хозяйствующими субъектами была погашена в полном объеме, ответственное должностное лицо администрации было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru