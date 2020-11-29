Руководитель УФССП РФ по Мордовии проведет прием граждан

В отделении судебных приставов по Ардатовскому и Атяшевскому районам руководитель УФССП по Мордовии Юрий Алексеевич Могин 2 декабря проведет прием граждан и представителей юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции службы судебных приставов.

Прием проводится с целью обеспечения реализации конституционных прав граждан на обращение в органы государственной власти и к должностным лицам, а также оказания населению правовой помощи.

Гражданам, пришедшим на прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям граждан и юридических лиц – документ, подтверждающий их полномочия, средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Предварительная запись на прием осуществляется по следующему телефонному номеру: 8 (83431) 3-14-17.

Также читайте о том, что в прокуратуре Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии.

Источник: r13.fssprus.ru