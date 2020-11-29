Жительницу Мордовии принудительно выселили из опасной квартиры

В Мордовии местная жительница подверглась принудительному выселению, не желая покидать опасную для жизни и здоровья квартиру.
Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов по Краснослободскому и Ельниковскому районам.
Гражданка Ф. проживала в доме, который был признан ветхим фондом и подлежащим сносу. Всем жильцам были предоставлены новые жилые помещения, но женщина не желала покинуть место проживания. Администрация Краснослободска обратилась в суд с требованием выселить гражданку. Суд встал на сторону истца и обязал женщину покинуть опасное для жизни помещение.
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Источник: r13.fssprus.ru