В Мордовии сотрудник МВД посетил исправительный центр

Представитель МВД по Мордовии Алексей Лукшин посетил участок, функционирующий как исправительный центр при колонии-поселении №8 УФСИН РФ по Мордовии.

В ходе посещения Алексей Лукшин ознакомился с условиями проживания осужденных к принудительным работам в общежитии УФИЦ, порядком отбывания данного вида наказания.

Кроме того, в целях профилактики совершения повторных преступлений, употребления наркотических и психотропных веществ с осужденными к принудительным работам была проведена беседа, в ходе которой Алексей Лукшин рассказал о проекте новой стратегии антинаркотической политики до 2030 года.

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Источник: 13.fsin.su