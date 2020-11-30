В Саранске в ДТП пострадала 8-летняя девочка

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадала несовершеннолетняя девочка.

ДТП произошло днём 27 ноября на 2-м километре дороги, соединяющей Саранск и Большие Березники. Было установлено, что 38-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Ниссан-Альмера», по причине превышения скорости не смогла справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Лада-Приора».

Пострадала 8-летняя пассажирка «Приоры». Девочка доставлялась в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф