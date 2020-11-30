В Саранске в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадал 29-летний гражданин.

Происшествие произошло в ночь на 28 ноября на проспекте Ленина. По предварительной информации, 29-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Тойота» в состоянии алкогольного опьянения, в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с грузовиком марки КамАЗ.

Водитель легковушки доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В отношении мужчины были составлены административные материалы.

Также читайте о том, что в Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала женщина.

Источник: гибдд.рф