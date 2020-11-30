В Саранске был задержан пьяный водитель иномарки

В Саранске в ночное время суток сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

В ночь на 28 ноября возле дома №62А, расположенного по адресу – улица Веселовского, инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Мицубиси». За рулем транспортного средства находился 31-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф