В Саранске была остановлена иномарка, регистрационный знак которой находится в розыске

В Саранске был остановлен автомобиль, регистрационный знак которого находится в розыске.

Днём 28 ноября напротив дома №21, расположенного по адресу – улица Осипенко, инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Мазда», за рулем которого находился 29-летний гражданин. Во время проверки документов было установлено, что государственный регистрационный знак транспортного средства находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф