В Лямбирском районе горела баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Днём 29 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Берсеневка. Возле дома №61, расположенного по адресу – улица Гагарина, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru