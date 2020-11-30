В Саранске произошел пожар в частном жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме.
В ночь на 30 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Зыково. На улице Советской вспыхнул огонь в частном жилом доме №148. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 10 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru