Мэр Саранска призвал коммунальщиков не расслабляться

На оперативном совещании в администрации Саранска Пётр Тултаев напомнил, что предприятия городского коммунального комплекса не должны расслабляться.
Мэр отметил, что с первыми снегопадами предприятия справились, но после этого расслабляться не должны.
Градоначальник также подчеркнул, что дворы и придомовые территории являются компетенцией обслуживающих МКД организаций. Уборка снега, обработка от образования наледи должна проводиться своевременно.
Глав районных администраций мэр обязал держать на контроле вопрос с теплоснабжением многоквартирных домов.
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Источник: adm-saransk.ru