Мэр Саранска призвал подчиненных реагировать на сообщения горожан в социальных сетях

Мэр Саранска Пётр Тултаев в очередной раз призвал подчиненных оперативно реагировать на сообщения горожан в социальных сетях.

Градоначальник отметил, что иногда о тех или иных происшествиях становится известно после размещения публикаций в социальных сетях. Например, о несвоевременно убранном после ДТП турникете на улице Фурманова.

Глава городской администрации напомнил директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» о неоднократном обращении жительницы посёлка Николаевка об установке светофора в районе остановки «Конец Николаевки». Летом с гражданкой состоялась встреча, во время которой были обозначены конкретные сроки решения вопроса. Мероприятия, предусмотренные законодательством, проводятся. В частности, проектно-сметная документация на установку светофорного объекта сейчас находится на проверке в государственной экспертизе.

Также поступают обращения жителей об установке остановочных павильонов на отдельных остановках. В Саранске до конца декабря будет установлено 37 остановочных павильонов. Остановки установят вместо тех, которые были повреждены во время урагана минувшим летом. Выявленные во время ревизии павильоны с дефектами также будут заменены. Два павильона появятся на новых остановках (улица Старопосадская и проспект 70 лет Октября).

Читайте также о том, что мэр Саранска призвал коммунальщиков не расслабляться.

Источник: adm-saransk.ru