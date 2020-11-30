Главы районов Саранска отчитались об итогах мониторинга по дезинфекции

На оперативном совещании в администрации Саранска главы районов доложили о результатах мониторинга за прошедшую неделю по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах.

В 24 управляющих компаниях, работающих на территории Октябрьского района, создано 48 дезинфекционных групп, в 8 – обработку проводят уборщицы и дворники. Во время мониторинга выявлены адреса, по которым не только не проводится своевременная дезинфекция, но и уборка. Некоторые представители собственников отмечают, что уборка мест общего пользования проводится своевременно, а дезинфекция – не каждый день.

В Ленинском районе также сформированы дезинфекционные бригады. Возникают вопросы по трем многоквартирным домам. Обслуживающим их компаниям были сделаны предупреждения. Графики дезинфекции вывешены не везде.

В Пролетарском районе есть незначительные замечания в адрес управляющих компаний, которые оперативно устраняются. Представители районной администрации регулярно обзванивают представителей собственников.

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Источник: adm-saransk.ru